Un adulto mayor perdió la vida en un incendio que se desató en una vivienda de Maipú y se extendió a otra casa en la intersección de las calles Marina Grande con Marco Polo. La víctima, con movilidad reducida, no logró evacuar a tiempo. Bomberos encontraron el cuerpo durante las labores de extinción. Aunque en un principio se mencionó que menores de edad estaban a cargo del fallecido, tras la búsqueda se determinó que no estaban en el lugar. El Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos trabaja en determinar el origen del fuego, que ya está bajo control. Se realizan investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Marina Grande con Marco Polo.

Incendio fatal en Maipú

Según los primeros antecedentes, la persona fallecida tenía movilidad reducida, lo que le impidió evacuar a tiempo la primera vivienda afectada por el incendio.

“Al momento del arribo de las primeras máquinas, la casa se encontraba ardiendo en su totalidad. La gente nos informa de una persona desaparecida al interior del inmueble. En el momento de la extinción, se realizaron partidas de búsquedas y rescate primarias, y lograron detectar a la persona que se encontraba fallecida al interior de la estructura”, reportó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Claudio Salinas González.

Asimismo, también se precisó que una segunda vivienda colindante resultó dañada debido a la propagación de las llamas.

El Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos trabaja en el lugar para determinar la complejidad y el origen del fuego, que ya está controlado.

En un principio, se mencionó que menores de edad estaban a cargo del adulto mayor fallecido. Voluntarios realizaron una búsqueda en los escombros, descartando el hallazgo de más víctimas.

“Nos dieron la información que había dos menores en el interior (de la vida) y también otra persona, las cuales no se encontraban; después se determinó que no estaban en el interior. No obstante, las labores de Bomberos siguen en búsqueda y ahora removiendo los últimos puntos calientes, para ver alguna evidencia que no se haya detectado“, agregó el comandante Salinas.

Por este motivo, se están contactando con los familiares de la víctima para obtener más antecedentes.