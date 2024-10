Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente y un querellante particular en el caso de la modelo brasileña Nayara Vit, quien falleció al caer desde un piso 12 en Las Condes. La resolución confirma la absolución de Rodrigo del Valle, principal sospechoso en el caso, dictada por el Tercer Tribunal Oral de Santiago. La justicia determinó que la Fiscalía no pudo demostrar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del empresario. Rodrigo del Valle, bajo arraigo nacional, permanece en libertad tras esta decisión, representando un revés para la Fiscalía. El proceso judicial reveló detalles de una discusión entre Del Valle y Vit la noche del trágico suceso, con testimonios de vecinos que indicaron haber escuchado gritos y un golpe. La investigación menciona que Del Valle arrojó un macetero desde el piso 12 al observar a Nayara llegar al edificio, acción clave en el caso. A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía, la absolución se mantiene, complicando las posibles acciones legales de la familia de Nayara Vit y el querellante particular para reabrir el caso.