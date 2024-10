Viviendas son atacadas con 200 disparos y molotov en La Pintana: todo sería disputa por drogas

Viviendas de La Pintana desde ayer son atacadas a tiros, en lo que sería un enfrentamiento entre bandas rivales por el control de la venta de drogas. Hasta ahora, hay evidencia de alrededor de 200 disparos.

Todo esto ocurre en la intersección de las calles Las Flautas con General Arriagada.

La madrugada de este lunes, hasta allí llegó un grupo indeterminado de sujetos, quienes dispararon contra varios domicilios en reiteradas oportunidades.

Según información policial, en el lugar se encontraron aproximadamente 100 restos balísticos, más un cargador sin munición y restos de una bomba molotov sin detonar.

Las casas tenían moradores al momento del ataque e incluso el ataque pudo ser fatal, ya que uno de los tiros llegó a la cama de una niña de 11 años.

“La niña, si no arranca, la matan… Tuvimos que correr, refugiarnos, eran muchos los balazos. La niña alcanzó a salir, o si no me la matan, le llega el balazo en la cabeza. Si le hizo tira el respaldo de la cama”, dijo una adulta mayor.

Todo comenzó el domingo

El capitán de Carabineros, Javier Peralta, indicó que ayer ya ocurrió una situación similar, luego que en el mismo sector se levantaran 97 evidencias balísticas a eso de las 7:30 de la mañana del domingo.

De este modo, entre ayer y hoy, se han levantado cerca de 200 evidencias de disparos.

Según declaró Peralta, todo se trataría de un enfrentamiento entre una banda ya asentada en La Pintana -“Los Cachorros”- y otra proveniente de Los Quillayes, La Florida, cuyos antecedentes se desconocen. Ambas se estarían disputando el control de los puntos de venta de droga.

“Lo que se maneja es que se quieren tomar los puntos de venta dentro de este sector”, señaló.