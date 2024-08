Una joven de 25 años recibió una carta del Hospital Sótero del Río en Puente Alto, región Metropolitana, 17 años después de que su madre solicitara una hora médica para una consulta de traumatología infantil cuando ella tenía 8 años. Nazaret relató que le informaron que de no responder en tres meses, sería eliminada de la lista de espera, a lo que calificó como “ridículo”, ya que ya no necesita la atención.

Luego de 17 años desde que solicitaron la hora médica, una joven recibió una carta para ser atendida en el Hospital Sótero del Río, ubicado en Puente alto, región Metropolitana.

Nazaret Rojas, que actualmente tiene 25 años, contó a T13 lo que le dijeron desde el centro hospitalario a través de una carta.

“Sale que no se han podido comunicar conmigo por números de teléfono y después dice que si no requiero la atención tengo que avisar. Y si no, igual pasado los tres meses, me van a borrar de la lista de espera”, explicó.

La hora médica en cuestión era una que su madre pidió hace 17 años, para su primera consulta de traumatología infantil. Nazareth tenía 8 años en ese entonces.

“Es un poco ridículo”, aseguró la joven, apuntando a que, obviamente, ya no necesita la hora.

Irregularidades en el Sótero del Río

Cabe recordar que el Ministerio de Salud (Minsal) anunció una mejora a la plataforma de listas de espera, ante críticas tras las irregularidades detectadas por la Contraloría en distintos hospitales del país.

Incluso, parlamentarios apuntaron a la gestión del subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, de quien pidieron su renuncia.

Dicho anuncio fue realizado tras los cuestionamientos por las irregularidades que detectó la Contraloría en el Hospital Sótero del Río. Así como también, más recientemente, en los recintos asistenciales de Talca y Antofagasta, respecto al registro de listas de espera.