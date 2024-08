La PDI se encuentra investigando un derrame de mil litros de ácido nítrico en Pudahuel, específicamente en el sector de las calles Federico Errázuriz y Serrano, donde se desplegó la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente. La emergencia sanitaria, causada por el mal manejo de una grúa horquilla en un área no autorizada para manipular sustancias peligrosas, provocó la evacuación de personas en un radio de cien metros, obligando a suspender clases, cerrar consultorios y detener actividades en empresas cercanas. Equipos de emergencia con mascarillas intentan contener el accidente, con el apoyo de cuerpos de bomberos con tecnología especializada. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades, incluyendo por qué la empresa de bodegaje no tenía información sobre el contenido del recipiente dañado, lo que ha complicado las labores de contención.

Durante la tarde de este miércoles 14 de agosto se informó que la PDI se encuentra realizando indagaciones en el sector de la emergencia química en Pudahuel, debido al derrame de un bin que contenía mil litros de ácido nítrico.

El sitio del suceso, ubicado entre las calles Federico Errázuriz y Serrano, ya cuenta con la presencia detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente.

🔷AMPLIAMOS I La emergencia se desarrolla en el sector de San Pablo, entre las calles Federico Errázuriz y Serrano, donde se produjo un derrame de 1000 litros de Ácido Nítrico. #Pudahuel https://t.co/UsUZZ4golj pic.twitter.com/s3noOmEWU6 — PDI Chile (@PDI_CHILE) August 14, 2024

La emergencia sanitaria que afectó a la comuna de Pudahuel

El mal manejo de una grúa horquilla en un lugar sin autorización para operar con este tipo de sustancias sería la causa de la emergencia química que se desarrolló este mediodía en la comuna de Pudahuel. La situación obligó a evacuar a un gran número de personas en un radio de al menos cien metros.

La emergencia ocurrió en el sector de la avenida San Pablo, entre las ya mencionadas calles Serrano y Federico Errázuriz. En ese lugar, había una empresa dedicada al bodegaje.

El operador de la grúa perforó accidentalmente un contenedor de plástico. Este tenía más de mil cien litros de ácido nítrico, un químico usado en fertilizantes y explosivos. Esto desató la emergencia.

Vecinos y trabajadores fueron evacuados. La situación obligó a suspender clases en un colegio, a cerrar un consultorio y a detener las faenas en varias empresas.

Con mascarillas en sus rostros, los equipos de emergencia intentaban contener el accidente químico. Se solicitó apoyo a tres cuerpos de bomberos: Quinta Normal, Santiago y Quilicura, que cuentan con la mayor tecnología para enfrentar estos incidentes.

En el lugar, el tercer comandante del cuerpo de bomberos de Quinta Normal, Jamal Ash-Shinar, confirmó que se trataba de ácido nítrico. Asimismo, el comandante reveló que se evacuó a un gran número de personas.

Continúan las indagaciones del incidente que todavía mantiene en emergencia a la comuna

Se investiga por qué la empresa de bodegaje no tenía información sobre lo que almacenaba. Esta situación es relevante tanto para los trabajadores como para los equipos de emergencia. Al no estar rotulado el recipiente, no sabían qué químico se había derramado.

El capitán y subcomisario de la 26ª comisaría de Pudahuel, Álvaro Muñoz, aseguró que esto será remitido al Ministerio Público, pues existen responsabilidades.

Según bomberos, la emergencia química demorará varias horas en ser controlada. El municipio aportó con más de cien kilos de cal industrial para intentar contener y neutralizar la emergencia.