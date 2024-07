Una directora sufrió agresiones físicas por parte de una estudiante del Colegio Mariano Latorre, en La Pintana. El hecho sucedió durante una conversación en la oficina administrativa.

Ante esta situación, el Comunal La Pintana del Colegio de Profesoras y Profesores, encabezado por la presidenta Francisca González, junto al Presidente Nacional del Gremio, Mario Aguilar y la Secretaria General del Metropolitano, Rosa María Montecinos, se reunieron con urgencia con el DAEM, con la Inspección General, la encargada de convivencia y Delegada Gremial.

La comunidad docente del Colegio Mariano Latorre, conmocionada con esta situación, también se reunió. Mientras tanto, la directora Paulina Ramirez está con licencia médica.

“No queremos más agresiones contra las y los docentes. Basta. Por eso este 7 de agosto nos movilizamos: no más maltrato, no más abusos, no más acoso, no más agresiones”, publicó la página web del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.

BioBio se puso en contacto con la Municipalidad de La Pintana, que, por medio de un comunicado, recalcó su comprometimiento para mantener un entorno seguro y respetuoso para los estudiantes, personal y familiares.

Además, detalló que se ha iniciado una investigación interna para comprender las circunstancias que llevaron al incidente. “Estamos colaborando con las autoridades pertinentes y con los familiares de la alumna para resolver la situación de manera justa y adecuada”.

“Estamos revisando nuestras políticas y procedimientos para asegurar que todos los miembros de nuestra comunidad educativa comprendan y respeten las normas de convivencia y seguridad, siguió el comunicado.

Respecto a la alumna involucrada en el incidente, la Municipalidad informó que ella recibirá el apoyo necesario, incluyendo orientación y acompañamiento profesional para abordar cualquier problema subyacente que haya podido colaborar para su comportamiento.