La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, se reunió con la vicepresidenta Carolina Tohá en medio de la crisis de seguridad que atraviesa la región Metropolitana. La jefa comunal lamentó el cuádruple homicidio ocurrido durante el fin de semana y criticó a las instituciones a cargo de la seguridad por "no trabajar de manera cohesionada y no dar prioridad a sectores postergados". Además, no descartó apoyar una medida como el Estado de Sitio, pero planteó ciertos reparos a que sea una solución definitiva para erradicar el crimen organizado.