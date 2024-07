El Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó arresto domiciliario nocturno para el adolescente de 14 años acusado del homicidio de su hermano de 8 años en la comuna. El fiscal Sergio Soto detalló que el joven encontró un revolver en medio de un tiroteo en una plaza, lo llevó a su casa y cuando la estaba manipulando se disparó el arma, hiriendo mortalmente a su hermano. A su juicio, se configura dolo eventual en el delito de homicidio simple, además de porte ilegal de arma. La Fiscalía no pidió la internación provisoria, considerando su conducta previa y responsabilidad estudiantil, solicitando arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y supervisión del Servicio Mejor Niñez. El plazo de investigación se fijó en 90 días, mientras la defensa discrepa sobre la intencionalidad del adolescente.

El Juzgado de Garantía de Puente Alto dejó con arresto domiciliario nocturno al adolescente de 14 años, acusado del homicidio de su hermano de 8 años en Bajos de Mena.

Fue el fiscal ECOH, Sergio Soto, quien relató los hechos que comenzaron la tarde del domingo, cuando el joven de iniciales L.W.G.M. caminaba por la plaza Pedro Lira y vio a dos bandas enfrentarse a tiros.

En medio de dicho enfrentamiento, notó que uno de los individuos abandonó un revolver, el que recogió, lo guardó en su mochila y se lo llevó al departamento que compartía con sus hermanos y su madre. Esto en un block del pasaje Alberto Valenzuela.

Horas más tarde, cuando los tres estaban solos, porque su progenitora salió a un funeral, el adolescente manipuló el arma, momento en que esta se disparó. La bala hirió en el tórax a su hermano de 8 años, quien murió por la gravedad de sus heridas luego de ser trasladado al Centro de Salud Karol Wojtyla.

Ante todo esto, señaló que se configura dolo eventual en el delito de homicidio simple, más porte ilegal de arma.

El fiscal ECOH no solicitó la internación provisoria, considerando que el imputado tiene una irreprochable conductora anterior, que colaboró con la indagatoria y que, además, es un estudiante responsable de octavo básico y con buenas calificaciones.

Por ello, sí pidió el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y quedar bajo vigilancia del Servicio Mejor Niñez, considerando el interés superior del joven.

El tribunal acogió la petición, luego que la defensa de L.W.G.M. estuviera de acuerdo con las cautelares solicitadas por la Fiscalía. Aunque, eso sí, hicieron ver que no creen que existe dolo eventual.

El plazo de investigación quedó fijado en 90 días.