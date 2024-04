Este lunes, un conductor fue víctima de un robo con intimidación de vehículo en modalidad de portonazo en la comuna de Lo Prado, sector Loa Arrayanes con Las Vecinas.

El hombre, quien es propietario de un local comercial cerca del sector, se encontraba estacionando el automóvil, cuando fue abordado por cuatro personas. Tres de ellos, se bajaron armados apuntando para el conductor y robaron su vehículo. La víctima llegó a pedir ayuda a los vecinos, pero no tuvo éxito.

“Bajaron violentos, insultaron groserías y dijeron que para que no me hicieran nada, tendría que bajar. Me amenazaron con arma de fuego y un cuchillo. Me bajé, pedí ayuda y ellos se fueron (…) Sí, son menores de edad mayormente y una chiquilla que manejaba el auto.

Finalmente, el vehículo fue encontrado por Carabineros en la comuna de Cerro Navia, pues contaba con sistema de GPS de rastreo satelital.

“Se logra encontrar el auto robado en la comuna de Cerro Navia y en paralelo se continúa las diligencias conforme la ubicación de los sujetos, identificación y peritajes al vehículo al cual fue conducido”, detalló la capitán de Carabineros, Javiera García.

En el vehículo se encontraron algunas huellas, lo que podría aportar en la investigación. Por ahora, no hay resultados positivos respecto al paradero de los asaltantes.

En las próximas horas, el automóvil será entregado a su propietario.