Una mujer fue víctima de una brutal agresión por parte de su expareja en Las Condes, quien también la amenazó de muerte. Situación que fue considerada como un femicidio frustrado, según el parte médico.

El hecho habría comenzado al interior del vehículo del agresor, un empresario identificado como Carlos Gutiérrez. Donde, según relató Javiera a 24 Horas, “de la nada me agrede con un puño de costado, yo le pido que pare el auto. En algún momento se pone el semáforo en rojo, trato de bajarme y él me agarra del pelo y me azota la cabeza contra el volante”.

Luego de ello, habrían llegado hasta el estacionamiento del edificio donde reside el hombre en Las Condes. Y fue allí que “él me baja del pelo y me arrastra hasta el ascensor”, contó la víctima.

En ese momento, la conserje observó la agresión por las cámaras de seguridad y procedió a llamar a Carabineros, quienes llegaron hasta el lugar.

Una vez ahí, los funcionarios derribaron la puerta del departamento y redujeron al agresor, mientras que “Javiera estaba en el suelo, sin ninguna posibilidad de levantarse y pedir ayuda”, aseguró Claudia, hermana de la víctima.

Femicidio frustrado

“Si no llegan los vecinos a tiempo y paz ciudadana, yo creo que me pudo haber matado. Me dijo textual que me iba a matar y me culpaba a mí del show y que si no me quedaba callada más me iba a pegar”, continuó su relato Javiera.

El parte médico de la víctima constató que esta quedó con la nariz fracturada y presentaba signos de estrangulamiento y otras lesiones de gravedad. Por lo que se concluyó que se trató de un femicidio frustrado.

Cabe mencionar que según comentó Javiera al medio citado, ellos habrían terminado su relación hace dos años, pero a pesar de ello, el sujeto continuaba acosándola. Por lo que Carlos Gutiérrez mantenía una orden de alejamiento de la víctima y por lo mismo, ella también mantuvo protección policial en su domicilio hace unos meses.

Tras la audiencia de formalización de Gutiérrez, se le decretó prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1.