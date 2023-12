La vicepresidenta electa de Argentina, Victoria Villarruel, solicitó la ayuda del presidente Gabriel Boric, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, por el extravío de tres andinistas argentinos.

Según Clarín, se trata de Raúl Espir, intendente de la localidad de General San Martín, por Juntos por el Cambio; Sergio Berardo, escribano (notario) del mismo lugar; e Ignacio Javier Lucero, de Mendoza.

La desaparición de los tres argentinos se reportó el pasado 2 de diciembre, cuando tres personas llegaron hasta una comisaría para denunciar la desaparición de sus tres amigos, esto en el lado chileno de la Cordillera de Los Andes, a la altura de San José de Maipo.

Los denunciantes, también argentinos, indicaron que el 25 de noviembre pasado subieron al cerro Marmolejo con equipos de alta montaña, descendiendo el 28 del mismo mes.

Sin embargo, los tres desaparecidos se quedaron en el campamento y desde ese día no han tenido contacto con ellos. Incluso, contrataron un helicóptero particular para llegar al lugar y no encontraron a nadie.

Ante esto, el Senapred inició una búsqueda y envió un helicóptero del GOPE de Carabineros para sobrevolar la zona, sin resultados positivos.

Pedido de ayuda por andinistas argentinos

Durante el domingo, la vicepresidenta electa del futuro gobierno de Javier Milei, Victoria Villarruel, escribió en la red social X (antes Twitter) pidiendo ayuda al presidente Boric y la ministra Fernández.

“Le pido al presidente @GabrielBoric y a la ministra de Defensa Maya Fernández que arbitren los medios para rescatar a nuestros compatriotas. El GPS indica su posición pero las condiciones climáticas no han permitido que por medios privados se los pueda rescatar. La senadora @HualaVictoria de La Pampa, la futura canciller @DianaMondino y yo estamos haciendo gestiones para que puedan ser rescatados por la Fuerza Aérea de Chile”, posteó.

Se espera que la búsqueda se reanude durante la mañana de este lunes.