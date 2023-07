"No bajen sus vidrios", escribió el usuario de TikTok, que relató cómo casi lo asaltan con un posible nuevo método de encerrona en Providencia, cerca a la autopista.

Un usuario de TikTok, conocido como Nico Sagner en la red social, reveló un nuevo método de intento de encerrona que él mismo sufrió cerca del Mall Costanera Center, comuna de Providencia.

Según señaló, fue específicamente por avenida Tobalaba llegando a la autopista y mientras el semáforo estaba en rojo, que una mujer desde un vehículo negro le comienza a hacer señas.

Frente a ello, “bajo el vidrio y me dice: Sabes que casi choco con tu auto porque llevas todas las luces malas de atrás. Deberías bajarte a revisarlas porque es super peligroso”.

Situación que, de acuerdo a su relato, le pareció extraño porque su auto “no es viejo”. Inmediatamente, su acompañante, a bordo del vehículo, le dice “sube el vidrio porque nos van a asaltar“.

Al mirar para atrás, el joven se percató que había dos vehículos negros avanzando a gran velocidad en su misma dirección, por lo que procedió a escapar. “En el caso que me bajo a revisar o me demoro un poco más escuchándola a ella, me hacen la encerrona“, concluyó Sagner.