Continúa la búsqueda de la adolescente Mariana Castillo de 17 años, desaparecida hace una semana en Peñalolén, y cuyos padres intentan dar con su paradero tras llevar extraviada desde el pasado 22 de noviembre.

En entrevista con el programa Contigo en La Mañana de Chilevisión, los padres de la joven aseguraron Carabineros les informó que testigos la vieron en Villa Alemana, en la región de Valparaíso, donde estaba sola.

“Con todo lo que sabe de mi hija, ahora todas las niñas son Mariana. Todas las niñas que ven con esa contextura y características similares lo son”, comentó la madre de la joven, mientras que el padre viajará a la zona para obtener más información.

Igualmente, el padre de la joven indicó que una cámara de seguridad detectó cuando la joven tomó un bus desde Santiago con dirección a Quilpué en la quinta región, pero que la empresa Tur Bus está recabando la información para confirmar que se trata de Mariana.

Desaparición de Mariana Castillo

Mariana Castillo salió de su casa el pasado lunes 22 de noviembre antes de las 08:00 de la mañana, para ir a su colegio que está a cinco cuadras de su vivienda, sin embargo, nunca llegó.

Su madre indicó que se contactó con ella por WhatsApp, pero los mensajes no le llegaban. Por ello llamó al colegio, donde le dijeron que no estaba. Tras eso, sus padres presumieron que podía estar en el mall Paseo Quilín, pero no había rastro de la joven por lo que pusieron una denuncia ante Carabineros.

Desde la Dirección de Tránsito de Peñalolén, le facilitaron a la familia los archivos audiovisuales donde se ve que la joven desvió su camino hacia el colegio, y se subió a un bus del Transantiago del recorrido D17, con rumbo al Metro Quilín donde se bajó.

Según lo indicó la madre de Mariana, ella es una joven tranquila, introvertida y de pocos amigos, jamás había desaparecido o causado problemas.