Una polémica tuitera enfrentó al candidato presidencial José Antonio Kast con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por el trazado proyectado para la futura Línea 7 del Metro.

Recordemos que la Municipalidad de Santiago pidió a la empresa Metro redefinir el trazado proyectado para la futura Línea 7 que unirá Renca con Vitacura, para evitar afectar al Parque Forestal.

“Hemos sostenido diversas reuniones con las comunidades y juntas de vecinos del sector Bellas Artes y Parque Forestal, porque creemos que es importante escuchar su voz y reconsiderar el trazado proyectado para esta nueva línea de Metro”, señaló la jefa comunal.

“Entregamos todo el apoyo jurídico para que los vecinos y la comunidad ejerzan las acciones administrativas y judiciales que permitan resguardar las zonas, parques, flora y fauna protegida oficialmente por el Estado de Chile. Creemos que aquello es posible si se modifica el trazado de la Línea 7 del Metro”, indicó por su parte Jean Pierre Chiffelle, director Jurídico del Municipio.

Kast acusa intento de “expropiar” el Metro

Sin embargo, la petición no cayó bien en el abanderado republicano, quien a través de su cuenta en Twitter, cuestionó al municipio capitalino, acusando al Partido Comunista, donde milita la alcaldesa, de intentar “expropiar” el Metro.

“No dejes que el Partido Comunista expropie el Metro. El Metro es un orgullo para Chile y es una vía rápida para reducir la desigualdad urbana. Defendamos el Metro!”, tuiteó.

Cabe destacar que Metro es una empresa controlada por el Estado, por lo tanto no podría ser expropiada.

La alcaldesa Hassler, en tanto, respondió a través de la misma red social, aunque sin ahondar en la “expropiación”.

“El candidato Kast me tiene bloqueada y no le puedo responder. Parece que no va tan de frente como declara. A la opinión pública: en Stgo defendemos un pulmón verde muy importante para la ciudad y pedimos que su arbolado y acuíferos sean protegidos. ¡Sí al Metro y sí al Parque!”, señaló.

No obstante, parlamentarios, dirigentes gremiales y personas comunes y corrientes, salieron a festinar con el comentario de Kast, apuntando al hecho que Metro no se puede expropiar.

“”Expropiar” una empresa estatal. Así de ridículo, así de absurdo. Es imposible tener debates con altura de miras con un candidato que miente tan descaradamente”, tuiteó el diputado Miguel Crispi.

