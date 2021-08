Con la finalidad de prevenir accidentes por el uso de hilo curado y evitar interrupciones en el suministro eléctrico, autoridades de la región Metropolitana realizaron el lanzamiento de la campaña “Volantín seguro 2021”, con la demostración de diferentes accidentes que se pueden producir por usar materiales no autorizados.

Al respecto, el delegado provincial de la RM, Felipe Guevara, señaló que “esta maravillosa tradición puede transformar esa diversión en una catástrofe porque, si se usa hilo curado que es conductor de electricidad, el contacto del hilo curado con el cable puede generar electrocución de la persona que está haciendo uso del volantín”.

“Su uso por lo demás está prohibido en nuestro país”, advirtió Guevara.

“Del mismo modo el hilo curado que queda en circulación en ocasiones amarrado a un poste, en un árbol puede causar sería lesiones, mutilaciones en las personas que toman contacto con este, ya sea transeúntes, personas que andan en bicicleta, patines y motocicletas”, añadió.

Entre los riesgos asociados a esta práctica destacan los casos de niños que han sufrido electrocuciones y quemaduras severas, por entrar en contacto con cables de alto voltaje, situación que puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.

Junto con esto, la manipulación indebida del volantín también puede producir otros accidentes, como atropellos por cruzar intempestivamente la calle y caídas, originados al correr tras él o al intentar rescatarlo desde los postes, torres de alta tensión y árboles.

El riesgo del hilo curado

Ramón Castañeda, gerente general de Enel Distribución, dijo que “en nuestros registros del 2010 a la fecha hemos contado con más de 17 mil eventos que se registran por el hilo curado, en cercanía de nuestras redes”.

“Solo este año 2021 se han presentado más de 330 episodios que han intervenido nuestras redes por culpa de este material. Esto significa un riesgo para las personas y los niños que elevan volantines. Y por otra parte, el perjuicio a nuestros clientes por el corte de la red eléctrica”, agregó.

La mayoría de los cortes en las redes de distribución se producen por la utilización del hilo curado, el cual queda enganchado en la red o el aislador donde se apoyan los cables, que con el paso de los meses y el mal tiempo puede ocasionar un cortocircuito o cortar definitivamente el tendido eléctrico.

El teniente coronel de Carabineros, Ricardo Alvarado, indicó “en estas Fiestas Patrias sino tomamos las medidas de seguridad podríamos sufrir algunos accidentes lamentables”.

“Si va elevar un volantín debe ser en un lugar seguro, utilice el hilo que corresponda, no elevar en cercanías de torres de alta tensión. Y a cuidarnos de manera responsable y segura”, enfatizó la autoridad policial.

Finalmente, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, agradeció el esfuerzo mancomunado entre las empresas y autoridades para prevenir accidentes.

“Estamos llegando a la temporada de volantines y también estamos en fase 4 con mejores condiciones sanitarias. Muchos niños querrán salir a elevar volantines y eso queremos que sea seguro. Lo primero es buscar un lugar que sea seguro que permita que si se cae el volantín el niño no corra ningún riesgo al ir a buscarlo”, pidió.

Recomendaciones

Las principales recomendaciones son: no usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín, utilizar hilo curado (en base a vidrio molido), ni nylon, comprobar que el lugar de elevación sea seguro, no elevar volantines cerca del tendido eléctrico.

Así también, se pide no trepar por postes, torres de alta tensión, ni árboles para rescatar un volantín. No cruzar calles a la hora de elevar volantines, de modo de no generar accidentes por distracción.

Por último, las autoridades advirtieron no conducir bajo los efectos del alcohol y continuar con los resguardarnos del Covid-19, usando mascarilla siempre y con el habitual lavado de manos de manera frecuente.