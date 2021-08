Libre y apercibido quedó el médico que fue detenido este fin de semana en el Aeropuerto de Santiago, luego de insultar a funcionarias de una aerolínea y de agredir a efectivos de la PDI. El implicado pidió disculpas y aseguró que todo se debió a la ingesta de un medicamento.

El hecho ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada del domingo, cuando Jaime García Biron de 61 años se disponía abordar un vuelo con destino a Colombia.

Sin embargo, el personal de la aerolínea Avianca impidió que este sujeto se subiera al avión por estar, presuntamente, bajo la influencia del alcohol.

Esto generó una discusión entre este hombre con los trabajadores de la compañía aérea, que incluyó insultos homofóbicos y discriminatorios.

“Lesbiana, guatona fea (…) Estúpida, guatona lesbiana, eres tan penca que no tienes ningún admirador”, fueron algunas de las palabras que dijo.

Producto de lo anterior, personal de la Policía de Investigaciones intervino en la discusión, momento en que los efectivos fueron agredidos físicamente por este hombre.

Por lo mismo, se procedió a la detención del médico por infringir la Ley Orgánica de la PDI, según detalló el subinspector Ricardo Bustamante, del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto.

En declaraciones realizadas a Mega, García pidió disculpas por lo ocurrido y culpó de todo a la ingesta de un medicamento.

“Ese día llegué al aeropuerto, pero me tomé un ravotril que es un medicamento para evitar crisis de pánico para evitar tener eso en el avión. En la espera, que es larga, me comí algo y me tomé un trago, uno, y eso me produjo una interacción entre el alcohol y el raviotril, que me produjo un apagón”, aseveró.

Según fuentes de Radio Bío Bío, en las próximas horas la Policía de Investigaciones se querellará contra este médico por malos tratos.