En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, se refirió a la falta de dosis de vacunas Pfizer la cual es la única aprobada por el Instituto de Salud Pública (ISP) para inocular a menores de edad entre los 12 a 17 años.

Según lo explicó el jefe comunal, “desde el 14 de julio en la región Metropolitana, no solo Talagante, tenemos el problema con las vacunas Pfizer. No hay. Estamos con problemas para las segundas dosis, pero hay un detalle porque Pfizer es la única vacuna que se usa para los menores de edad (…) No podemos completar las primeras ni las segundas fechas porque ha habido una baja de las vacunas“.

Por ello, Álvarez afirmó que junto a otros alcaldes de la capital han planteado el problema de escases de vacunas, “buscamos que se trasparente la información y que desde el Ministerio (de Salud) indicaran los problemas (…) Que lo comulguen ellos, y no desde las áreas de las municipalidades”, soslayó.

Lo anterior se ejemplifica cada día cuando a los centros de vacunación no llegan dosis de Pfizer, esto desemboca en que la comunidad deba esperar para poder inocularse sin seguir el calendario de vacunación.

“Hoy nos sucede que de las 200 dosis de Pfizer, de las comunas que no tienen vienen para acá, y no se logra completar el esquema (…) Queremos que se diga, ‘no tenemos vacunas Pfizer por este tiempo, y replanificaremos lo que tiene que ver con el esquema de vacunación’, eso nos ayudaría”, indicó Álvarez.

Finalmente, comentó que supuestamente el esquema de vacunación para menores debería estar completo antes de una eventual vuelta a clases presenciales, pero a pesar de esto, Álvarez señaló que entiende que la falta de vacunas se deba a una escasez que va fuera de la gestión del Ministerio de Salud.

Escucha aquí la entrevista realizada por Loreto Álvarez