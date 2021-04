La semana pasada, se dio a conocer que el muro de contención perimetral de la casa de Alexis Sánchez cedió y se derrumbó por completo.

Se trata de su mansión ubicada en la región Metropolitana, sector de Lo Curro en la calle Gran Vía donde varios de sus vecinos, reclaman por la calidad de construcción de su hogar.

La información fue revelada por el sociólogo Pablo Huneeus, quien además es vecino del delantero chileno.

“Esto fue un sábado en la noche, los vecinos lo sentimos. El muro reventó, como cuando se empuja un montón de tierra y corre hacia abajo. El estado actual del edificio… yo no dormiría ahí“, detalló.

“El desplome empezó, y puede seguir. No es seguro ni para Alexis Sánchez ni para nadie dormir o estar ahí. Eso se puede ir de golpe, en 6 meses más, un temblor, una lluvia. En 2010 esa parte quedó tapada, llena de rocas y tierra”, agregó y además afirmó que luego de ese episodio el edificio estaría descuadrado.

En la misma línea, Huneeus relató que hace al menos 10 años los vecinos del cerro Manquehue se han visto expuesto a un alto riesgo de derrumbes ante las excavaciones que se realizan en los terrenos colindantes sin antes estudiar el sector.

BioBioChile consultó su parecer sobre este tema a la Municipalidad de Vitacura, pero por el momento no han emitido declaraciones. En tanto, según lo consignó El Mercurio, desde la Dirección de Obras del municipio “aseguran que no han recibido llamados sobre el tema, ni de vecinos ni de dueños de la propiedad. Confirman que inspeccionaron la zona del derrumbe y que comprobaron que lo que se cayó fue una especie de medianero que no sostiene el edificio“.

También agregaron que “descartan la existencia de fallas que pongan en peligro a los vecinos (…) les corresponde a los propietarios entregar ese muro en buen estado cuando se haga la recepción final de la obra ya que actualmente cuenta con una recepción parcial”.

“Toda esta construcción es muy rasca (sic), no es adecuada para el terreno, y es enormemente alta“, explicó Huneeus.

Además, el sociólogo —en conjunto con sus vecinos— denominan la mansión de Alexis como “La Bestia” debido a su estructura como también los problemas que ha tenido con ella.

El terreno de Alexis se dirige hacia la calle Gran Vía, donde según su vecino, incluso hay señaléticas de advertencia de “riesgo de caída de rocas” por la aguda pendiente en la que se encuentra la casa.

Cabe destacar, que el hogar cuenta con 700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con seis habitaciones, ocho baños, un ascensor, gimnasio, piscina semiolímpica, sala de cine, comedores y salas de estar.

Irregularidades en la mansión

En enero de 2018, un trabajador extranjero e indocumentado que realizaba obras de construcción en la casa del futbolista, falleció luego de caer desde un montacargas a 10 metros de altura.

Según se constató, lo anterior fue producto de las nulas medidas de seguridad para los trabajadores, ya que no había prevencionista de riesgos vigilando la obra.

“Era gente sin preparación, experiencia, ni equipos de seguridad como gafas, orejeras, guantes o bototos. Nada”, rememoró el sociólogo.

Hasta el momento, ninguno de los vecinos se ha podido poner en contacto con Alexis Sánchez para comunicarle sobre la situación, “no he logrado hablar con él, le he mandado recados y cartas para conversar por los perros que se escapan a mi casa… pero nada”, finalizó el vecino del terreno.