Personal de Carabineros busca a una banda de desconocidos que esta mañana le realizó un “abordazo” a una mujer mientras esperaba la locomoción colectiva en La Granja.

El hecho tomó lugar en la intersección de las calles Quilpué con Linares en la comuna, donde la víctima, identificada como Yolanda Álamos, se encontraba en un paradero esperando el transporte público.

Al lugar, llegó un automóvil de color blanco de donde se bajó el delincuente que la atacó y le robó su cartera y pertenencias.

Minutos después del robo, el marido de Yolanda, se contactó con La Radio para relatar lo sucedido y afirmó que a metros del lugar del hecho había una patrulla de Carabineros.

Yolanda Álamos en exclusiva a La Radio, relató la seguidilla de ataques que terminaron en el robo de sus pertenencias, “yo arranqué, me siguió, me tiró al suelo, me quitó la cartera y se fue. Los carabineros se encontraban más allá y fui donde ellos”, el personal uniformado la trasladó a un centro de salud comunal donde constató lesiones.

Por ahora, Carabineros trabaja en la revisión de las cámaras de vigilancia del sector, para detectar a la banda que se trasladaba en un automóvil blanco, y que según antecedentes estarían involucrados en otros delitos de similares características.