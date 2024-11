Un bañista de 30 años se encuentra desaparecido tras ser arrastrado por una ola en Playa Blanca de Coronel. El incidente ocurrió el domingo a las 17:51 horas, desatando un operativo con unidades marítimas, drones y un avión de rescate. El capitán Osvaldo Cuadra instó a no ingresar al mar por las condiciones no óptimas. Aún se desconocen las causas de la tragedia, pero sus pertenencias fueron halladas en la orilla.

Un bañista se encuentra desaparecido luego de ser arrastrado por una ola en Playa Blanca de Coronel, región del Bío Bío.

El reporte sobre la desaparición ocurrió durante la tarde de este domingo, exactamente a las 17:51 horas. Según antecedentes preliminares, el hombre tendría 30 años.

En el borde de Playa Blanca trabajan dos unidades marítimas, así como también dos drones, uno de la gobernación marítima y otra de Carabineros. Por último, hay un avión sobrevolando el área.

El capitán Osvaldo Cuadra llamó a no ingresar al mar porque las condiciones todavía no son óptimas, ya que estrictamente, no comienza la temporada estival.

Hasta el cierre de esta publicación todavía no estaban claras las causas del porqué se ahogó el hombre. Lo único certero es que se perdió todo rastro de él.

Sus pertenencias, como su mochila, quedaron a orilla de mar, justo en el sector Malibú.