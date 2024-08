La Red de Humedales del Bío Bío alertó sobre la posible extracción ilegal de áridos en el río Bío Bío, específicamente en la desembocadura en Hualpén. Según la denuncia, la concesionaria y constructora del Puente Industrial estarían incumpliendo su RCA No12 de 2019 al extraer arena del río para terraplenes, a pesar de comprometerse a no hacerlo. Se exige una investigación y cumplimiento de lo acordado, mientras se cuestiona la falta de fiscalización por supuestos problemas de recursos. Además, se pide transparencia en un proceso donde la empresa constructora ha estado extrayendo arena constantemente desde enero de 2022 para rellenar terraplenes con maicillo, sin que hasta el momento el Ministerio de Obras Públicas se haya pronunciado al respecto.

La Red de Humedales del Bío Bío, denunció la posible extracción de áridos de manera ilegal en el río Bío Bío, específicamente en el sector de la desembocadura en la comuna de Hualpén.

Según la denuncia emitida, a través de una carta señalaron que “la concesionaria junto con la constructora del Puente Industrial está infringiendo gravemente su RCA No12 de 2019, al no respetar su compromiso de no extraer arena del río Bío Bío para la construcción de sus terraplenes terrestres”.

Una de las integrantes de la Red, señaló a La Radio que en sus inicios se establecieron los límites del proyecto, por lo que se debe investigar y cumplir las normas de lo que se acordó.

Cuestionan que aquellos que deben fiscalizar el proyecto, no han hecho cumplir lo estipulado, justificando la falta de recursos y de capital.

Además, solicitan transparencia en el proceso ya que, según sus antecedentes, la empresa constructora ha estado extrayendo arena de una manera constante. Todo, desde enero de 2022.

Según lo detallado, no solo utilizan esta arena no para construir las islas de avance dentro del río, si no también que también para ser mezclada con otros áridos, principalmente maicillo, para generar así el material para rellenar los terraplenes.

Finalmente, contactado el Ministerio de Obras Públicas, declinó referirse al tema por el momento.