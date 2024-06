Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La justicia confirmó al psiquiatra designado por el Servicio Médico Legal para repetir el peritaje a un condenado por violación de derechos humanos, tras invalidar el realizado por Jacqueline van Rysselberghe. El ministro en visita, Carlos Aldana, autorizó el nombramiento de Danilo Castro para evaluar si el ex miembro de Carabineros sufre de Alzheimer, lo que determinaría si puede cumplir su pena de 15 años en casa. La diputada Candelaria Acevedo argumenta que los tratados internacionales prohíben beneficios para condenados por violaciones de derechos humanos, mientras que las familias de las víctimas esperan la decisión final del peritaje, no descartando impugnarlo si no revela problemas mentales. El examen se llevará a cabo el 2 de julio en la cárcel de Concepción.