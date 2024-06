En el marco de su visita a Curanilahue, región del Bío Bío, el Presidente de la República, Gabriel Boric, informó que encargó a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que el Plan Maestro de aguas lluvias esté listo no más allá de agosto.

Además de la comuna ya mencionada, el plan en cuestión contempla a Arauco, Lebu y Cañete.

En ese sentido, el jefe de Estado afirmó que Curanilahue es una ciudad que “no se planificó propiamente tal”.

“De hecho, la expansión que está teniendo hoy en día con cerca de 52 tomas, como me comentaba la alcaldesa, también no está teniendo la planificación adecuada para poder enfrentar situaciones de estas características”, agregó la máxima autoridad del país.

Asimismo, aseveró que “le he encargado a la ministra de Obras Públicas en particular que el Plan Maestro de aguas lluvias esté listo a la brevedad y no va a pasar de agosto”.

En lo referido a los bonos de recuperación, el presidente Boric detalló que, hasta este martes, se han entregado 1.774 bonos de recuperación en Bío Bío, 154 en La Araucanía y 205 en Ñuble, lo que representa un total de 1.900 millones de pesos.

A su vez, agregó que el próximo pago del bono de recuperación se va a realizar el sábado 22 de junio.

Entre oros de los anuncios que entregó está que incluirán “un aporte del bolsillo electrónico de hasta 50 UF, de más de un millón 800 mil pesos para poder comprar materiales de construcción o ferretería para reparar los daños de las viviendas”.

Esta cifra es igual a la entregada a los damnificados por el megaincendio de la región de Valparaíso.