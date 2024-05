El economista y exdiputado Víctor Barrueto descartó postular al cargo de Gobernador Regional del Bío Bío, a pesar de afirmar que le encantaría ocupar dicho puesto en una entrevista con Radio Bío Bío. Considera que el cargo tendrá cada vez más relevancia, pero por razones personales no puede asumir la tarea. Agradeció a Gastón Saavedra y Eric Aedo por considerarlo como candidato, pero señaló la necesidad de buscar candidaturas que representen al mundo progresista y democrático.

Víctor Barrueto, economista y exdiputado por la región del Bío Bío, descartó postular al cargo de Gobernador Regional.

En conversación con Radio Bío Bío de Concepción, afirmó que “nada me encantaría más que ser gobernador regional del Bío Bío”.

“Es un cargo que está comenzando, que va a tener en el futuro cada vez mayor relevancia”, sumó el economista.

Si bien se refirió a la posibilidad como un hecho “atractivo”, Barrueto precisó que “tengo razones personales que no me permiten asumir esa tarea que me encantaría”.

En ese sentido, Víctor Barrueto agradeció al senador del PS, Gastón Saavedra, y al diputado de la DC, Eric Aedo, por pensar en su nombre para postular a gobernador del Bío Bío.

“Creí que era bueno decir que tengo una dificultad para asumir una tarea así, decirlo luego y antes que se puedan generar más ilusiones con eso”, expresó.

Ante ello, manifestó que “es necesario buscar candidaturas que puedan expresar al mundo progresista, democrático”.

“Mi compromiso con la región siempre se ha expresado de distintas maneras. En este caso, yo estoy colaborando con el ministro de Economía, el cual está haciendo un trabajo y una tarea súper relevante para la región con esta idea de fortalecer la industrialización de la región”, cerró.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: