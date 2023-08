En una polémica se vio envuelta la seremi de Justicia y Derechos Humanos del Bío Bío, Claudia Soto Candia, luego que una agrupación la acusara de producir un texto académico “homofóbico”.

En específico, se trata de la tesis de pregado que presentó -en 2014- para optar al grado académico de Licenciada en Derecho en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la cual lleva por título “Vulneración del interés superior del niño en la adopción homoparental”.

A su vez, la acusación fue efectuada por el Colectiva Transforma, quienes a través de su cuenta de Instagram dieron a conocer partes de la memoria en cuestión, con foco en sus conclusiones.

En ellas, se pueden leer reflexiones como “aceptar la adopción homosexual, podría incluso significar una especie de discriminación inversa contra parejas heterosexuales que buscan adoptar niños”.

“En el fondo lo que los homosexuales buscan no es establecer una equidad o igualdad de Derechos, sino más bien conseguir una “igualación” a los heterosexuales, consiguiendo lo que históricamente y naturalmente no pueden tener, y más aún, conseguir algo que desde siempre se les ha negado a heterosexuales solteros o a parejas heterosexuales no casadas”, añade el texto.

En esa línea, la memoria apunta que “se incrementaría el tráfico ilegal de niños, por aumento de la “demanda” proveniente de las nuevas parejas homosexuales deseosas de adoptar”.

Ante ello, desde la agrupación afirmaron que la tesis resulta “atentatoria de los derechos de las personas de la comunidad LGBTQA+ y de las niñeces, además de ser contraria a principios del derecho internacional que inclusive ya tienen reconocimiento en nuestra legislación actual”.

“Estimamos que un representante del gobierno y del ministerio de Justicia y DDHH debe mantener una línea de reconocimiento de derechos, tal como es el compromiso del Estado en los últimos años”, agregaron por medio de un comunicado.

Seremi de Justicia y Derechos Humanos del Bío Bío responde a acusaciones

Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos del Bío Bío, respondió a las acusaciones en su contra, afirmando que “la memoria fue realizada hace aproximadamente 10 años y en su totalidad no representa en ningún caso mi opinión sobre la adopción homoparental, derechos de la comunidad LGTBIQA+, ni derechos de la niñez y la adolescencia”.

Asimismo, precisó -en la declaración difundida en su perfil de Instagram- que la memoria se enmarcó “en una investigación de índole académica bajo los lineamientos indicados por el profesor guía de aquel entonces”.

En ese sentido, detalló que el pasado miércoles se reunió “con activistas y agrupaciones LGTBIQA+ de la región, asumiendo la responsabilidad de recomponer las confianzas y seguir estando a disposición para un trabajo colaborativo, pues tengo un compromiso público y privado con los derechos de las diversidades sexuales”.

“Pido disculpas a las personas que se han visto afectadas por el contenido de este trabajo académico, que no representa en ninguno de sus pasajes mi postura en relación al tema, lo que se refleja en todo los aspectos de mi vida tanto personal como profesional”, sentenció.

Alcaldesa de Santa Juana defiende a Seremi: “Me preocupa la unidad de la izquierda”

Quien salió en defensa de la seremi Claudia Soto fue la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, la que en la publicación ya mencionada comentó que “todos quienes estudiamos derecho sabemos lo que significa una tesis, es un proceso académico que no necesariamente tiene que ver con tus posturas personales”.

“Me preocupa la unidad de la izquierda”, agregó la autoridad comunal, expresando además que “personalmente te admiro mucho y cuentas conmigo siempre, porque eres la mejor entre las mejores y haz hecho un tremendo trabajo”.