El exseremi de Gobierno del Bío Bío, Eduardo Vivanco, confirmó que sostuvo una reunión con Camila Polizzi, cuestionada por los fondos que recibió desde el Gobierno Regional por la Fundación En Ti.

Dicha reunión habría sido uno de los gatillantes de su renuncia.

Vivanco renunció, luego que recibiera una llamada por parte de la subsecretaria Cardoch, quien le solicitó que no siguiera en el cargo “sin que expresara mayor razón”, indicó el exfuncionario de Gobierno.

“Así como llegué, me voy tranquilo y procedí a hacer la firma administrativa de mi renuncia voluntariamente”, dijo Eduardo Vivanco.

Eduardo Vivanco y reunión privada con Camila Polizzi, cuestionada por caso fundaciones

Tras la presentación de la renuncia, Eduardo Vivanco confirmó que sostuvo una reunión con Camila Polizzi, con el objetivo de brindar una “asesoría” por los cuestionamientos en contra de la excandidata a alcaldesa y diputada.

“Nadie es moneda de oro, hay gente que a uno le gusta y a otra gente le disgusta”, indicó el exseremi.

Vivanco confirmó que el martes de la semana pasada se reunió con Polizzi, luego de “mucha insistencia de ella”, en una oficina que ella misma gestionó. Lo anterior, producto de los cuestionamientos en contra de Camila Polizzi, por los montos entregados a la Fundación en Ti por parte del Gobierno Regional.

“Accedí a esa conversación, en la que ella me comenta alguna situación y yo inmediatamente le digo que lo que corresponde, dado que estos hechos están siendo investigados por Fiscalía (…) yo le recomendaba que buscara un abogado, porque yo no era la persona ideal, no soy abogado”, enfatizó el exseremi de Gobierno.

Vivanco enfatizó en que Camila Polizzi nunca ha sido miembro del Partido Radical, sin embargo, agregó que la propuso al partido en las últimas parlamentarias, ante el requerimiento de presentar una mujer como candidata.

Finalmente, por el caso fundaciones y las cuestionadas compras que habría realizado la Fundación en Ti, como la compra de lencería, pedidos de comida y otros, Eduardo Vivanco indicó que no tiene conocimiento de esas compras.

Eduardo Vivanco enfatizó en que se reunió con Polizzi como una persona particular y no como seremi de Gobierno.