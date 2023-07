En agosto del año pasado, un exfuncionario del municipio de Coronel presentó una querella criminal, por los delitos de malversación de caudales públicos; fraude al fisco; cohecho y asociación ilícita. La acción legal se ingresó en contra del alcalde Boris Chamorro; la Directora de Desarrollo Comunitario, del Departamento de Educación; y la Coordinadora Comunal del Programa de Integración Escolar.

Andrés Villablanca denunció concertación entre el actual alcalde de la Municipalidad de Coronel y los funcionarios de su exclusiva confianza, quienes por trato directo realizaron un pago irregular de $47 millones a la empresa Proeducación, por una capacitación interna. Sin embargo, aseguró que la misma la ejecutó él y sin cobro.

“Ellos emiten dos órdenes de compra fraudulentas, que serían fraudulentas, ahí estaría el fraude al Fisco; una por 23 millones de pesos y una por $24 millones, una para asistentes de la Educación y una para profesores. Resulta que la de asistentes de la Educación fue la que dicté yo y a costo cero para la Municipalidad, ni siquiera compraron la cuenta Zoom Premium, que era parte de uno de los trabajadores del Municipio. La de $24 millones resultaría aún más grave, puesto que fue un servicio que jamás se prestó”, dijo.

El querellante agregó que a él se le había solicitado la capacitación con la excusa de no tener fondos. Además, tras las investigaciones, una funcionaria del Departamento de Educación Municipal (DEM) enterada de las boletas millonarias recibió un aumento en su remuneración en un 28,3%.

“El pretexto para que yo hiciera la capacitación de manera interna, era que no había fondos para contratar capacitación. Eso fue lo que me dijeron explícitamente cuando me pidieron que dictara la capacitación (…) Y me entero de esto en febrero de 2022 y ya en junio. Una vez recopilados todos los antecedentes, yo pongo una denuncia y posteriormente una querella”, explicó Villablanca.

Municipio de Coronel inició un sumario administrativo

En agosto de 2022, el Municipio inició un sumario administrativo interno. Requeridos por Radio Bío Bío desde la Municipalidad de Coronel reconocieron que efectivamente se determinaron responsables y que esos antecedentes se entregaron a Contraloría para la investigación en curso.

Jorge Iribarra, director jurídico del Municipio, agregó que en la investigación del Ministerio Público aún no hay formalizados.

“Se llevó a cabo un sumario administrativo para efectos de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que fue informado al ente controlador correspondiente. Respecto del avance de la investigación, no hay noticias nuevas. La Municipalidad de Coronel, en su oportunidad, se hizo parte en esta denuncia como víctima de este presunto fraude que fue denunciado a través de la querella presentada por el señor Villablanca. Hasta el día de hoy no hay formalizados ni noticias“, dijo.

Dentro de las investigaciones, algunas diligencias están a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI en la investigación que es de carácter reservada.

Revisa aquí la querella ingresada por Villablanca: