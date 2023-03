El alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiñez, dijo que el corredor de transporte público en la comuna atenta contra los derechos humanos y no descartó presentar acciones legales para terminar con su vigencia.

Ante la desesperación del jefe comunal, la delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, dijo que hay disposición del Gobierno a revisar todas las medidas.

Guiñez, acusó que los problemas de conectividad en su comuna se están resolviendo en Santiago y que no hay atribuciones en la zona para tomar decisiones, planteando además que las soluciones que se proponen tampoco están acorde a la realidad.

En ese sentido, dijo que la restricción vehicular de dos dígitos que se aplica sobre los puentes en horario punta mañana y tarde no tiene sentido, agregando que solo está castigando a los habitantes de la comuna.

Además, el líder comunal precisó que es una situación muy anómala la que se presenta en su comuna y que responde a un contrato ejecutado por el nivel central que debe hacerse cumplir.

Según la autoridad, tampoco tiene sentido que se prohíba a los automovilistas usar en el Puente Llacolén la pista exclusiva del corredor de transporte, afirmando que las personas permanecen más de una hora arriba de sus vehículos.

“Es atentar incluso con los derechos humanos, toda vez que tenemos a las personas arriba de un auto una hora y media y no pueden ocupar el corredor y al que lo ocupa, le pasan un parte de cien y tanto mil pesos”, manifestó.

El alcalde planteó que ese corredor de transporte puede ser perfectamente gestionado por Carabineros, y pidió autonomía para hacerlo en conjunto con la policía uniformada.

La delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, dijo que se trata de un problema estructural de larga data y que se buscan los caminos para poder mejorarlo definitivamente.

Asimismo, Dresdner dijo que está en análisis el término de la pista solo bus en el Puente Llacolén, cuando se acabe el plan de contingencia el próximo 16 de abril y se ponga en servicio nuevamente el Puente Ferroviario.

El líder comunal, en tanto, insistió en que es una burla para la gente y no descarta presentar acciones legales con el argumento de que los puentes no tienen problemas, que estos nacen de Los Batros al sur, una ruta que no está gestionada, pues no se han hecho las obras necesarias para su óptimo funcionamiento.