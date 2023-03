Maquinaria de vialidad llegó hasta Alto Bío Bío, región del Bío Bío, con el objetivo de mejorar los caminos, luego de múltiples quejas por parte de residentes del sector.

Por su parte, autoridades comunales ya conocían este tema y estaban preparados, dijo este martes la delegada presidencial provincial de Bío Bío, Paulina Purrán.

La delegada mencionó que el arreglo de los caminos es una constante en la provincia, por lo que comprende la preocupación de los vecinos.

“Es bastante complejo, esto ha sido históricamente el mal estado de los caminos, no solo por la ribera del Bío Bío, si no que también por la ribera de el Queuco, pero estamos alerta ante cualquier situación. Decir que nuestros equipos se encuentran desplegados también, no solo en la comuna de Alto Bío Bío, si no que en cada uno de los sectores que se nos van requiriendo”, sostuvo.

Afirmó, además, que “el equipo de vialidad es uno de los servicios más demandados en nuestra provincia, por lo tanto hacemos todo lo posible para llegar a tiempo”.

La autoridad fue consultada por la protesta realizada horas antes por un grupo de padres y apoderados preocupados por el mal estado del camino, razón por la cual pedían, se evaluara la suspensión de los recorridos de los buses de acercamiento de estudiantes del sector.

De este modo, se confirmó que arribó la maquinaria vial a la zona cordillerana para comenzar este miércoles los trabajos en la cuesta “La Zeta”, sector Chenqueco.