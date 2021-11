Un poste del tendido eléctrico dificulta el acceso al estacionamiento de un vecino de la calle Montreal de Los Ángeles, en la región del Bío Bío. La solución es millonaria.

La estructura está afuera de su hogar, en la vía pública, y desde el año 2017 está solicitando que lo muevan un poco para entrar su vehículo. Sin embargo, ello no ha sido posible, ya que el afectado, quien pidió reserva de su nombre, considera excesivo el monto a pagar.

“He golpeado puertas y nada, nadie me ha ayudado, solamente la CGE que me entregó esa documentación cobrándome una cierta cantidad de dinero, dinero que yo no tengo. Y en realidad lo necesito porque mi fuerza laboral es mi vehículo, para poder salir y alivianar mi trabajo en un 100%”, afirmó.

Por este motivo, está solicitando el apoyo de la junta de vecinos de su sector, del municipio también y espera viajar a Concepción a las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para exponer su requerimiento.

Radio Bío Bío Los Ángeles tomó contacto con la municipalidad, indicando que para estos casos se debe consultar con la Compañía General de Electricidad (CGE), la cual confirmó que hay un costo para el cliente, el cual debe acercarse a realizar una solicitud en la oficina comercial.

Este trámite ya lo hizo el residente de la calle Montreal, quien recibió una propuesta de modificación de línea de baja tensión aérea por 55 UF y de traslado de empalme y confección de proyecto y plano por 20 UF, esto es, al día de hoy, supera los 2 millones de pesos.