En el contexto de lo fuerte que ha golpeado la pandemia y los hechos de violencia en la comuna de Cañete durante las últimas semanas o meses, Radio Bío Bío estuvo conversando con vecinos del sector para comprender más allá las problemáticas que los aquejan en los diferentes sectores.

De este modo, Fernando Fuente-Alba, vecino del sector y dirigente gremial, señaló que durante el último tiempo ha visto los ataques que se han generado en el sector, donde se ha involucrado a personas conocidas desde hace años por él a hechos de violencia, incluso, ha llegado a enfrentarse con familiares de amigos de infancia.

“Es triste ver cómo las nuevas generaciones están siendo infectadas por grupos violentos que mal utilizan una causa de reivindicación mapuche para otras actividades ilícitas, esa es la realidad”

Además, el lugareño comentó que entendía las causas reivindicatorias del territorio, pero que hay siempre un limite. “En el caso de Quidico por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reivindicación territorial está prácticamente todo normalizado, se les ha devuelto a muchas comunidades los terrenos, y si no, han sido indemnizados por aquello”.

A esto, agregó que “acá hay otra realidad. Es el narcoterrorismo que no tiene ninguna relación con el tema reivindicatorio. Esto lo hemos vivido hace pocos días con las muertes de los comuneros que tenían armamento de guerra (…) Son personas con un entrenamiento determinado que han ido capturando toda esta zona, y que también afectan a las propias comunidades mapuches”

El dirigente aseguró que ha conversado con muchos Loncos y con muchas autoridades que también están sufriendo a causa de la situación.

“Sufren los ataques, la falta de suministro, porque nadie quiere venir a la zona, ni siquiera las empresas de servicios básicos como las empresas eléctricas pueden trasladarse porque atacan el personal y vehículos. Entonces la calidad de vida está muy deteriorada en la zona y el Estado de Derecho no funciona”.

Medidas drásticas

Indicó que como pobladores, las medidas que esperan por parte de las autoridades son drásticas. “Lo que la población acá pide y que políticamente es muy complejo, es la instalación de un Estado de Sitio. Es necesario porque estos grupos están actuando bajo una impunidad total”

Respecto a la presencia militar que en ocasiones aumenta debido a las medidas sanitarias del Plan Paso a Paso, Fuente-Alba asegura que el Ejército jamás ha aumentado su presencia en el sector.

“Para nada. Es un mundo absolutamente sin ley, sin control. Nadie fiscaliza obviamente y estos grupos se trasladan abiertamente en toque de queda, no les importa las fases que hayan, es una zona que está sin Estado de Derecho, y yo me pregunto ¿quién evalúa el trabajo de los delegados presidenciales para la Macrozona Sur? Porque hace mucho tiempo que me reúno con ellos y cada año que pasa aumenta la cantidad de ataques y aparecen con discursos de nuevas estrategias, pero ¿de que estrategia me están hablando? Los militares acá no se ven, vienen para la fotografía, llegan hasta el sector Peleco y sería”.

Para finalizar, el dirigente gremial realizó una petición particular a las autoridades. “Pido que las autoridades tomen las decisiones adecuadas aunque no sean populares para las redes sociales, pero si van a ir en beneficio directo de todas las familias que están sufriendo en este minuto”, argumentó Fernando Fuente-Alba.

Revisa la entrevista completa aquí: