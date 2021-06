Preocupación y molestia generó entre las familias que esperan la entrega de sus casas en Villa Los Pinos de San Pedro de la Paz, luego que un grupo se las tomara ilegalmente durante la noche del martes.

Diversos registros dan cuenta cómo las personas ingresaron y se tomaron los inmuebles, los que hasta ahora no han sido desalojados.

Tras lo ocurrido llegó al lugar personal de Carabineros y de la empresa a cargo Conavicoop, quienes permanecen en el ingreso de las obras.

Algunas de las viviendas, ya terminadas, fueron entregadas a sus propietarios y otras estaban en proceso de adjudicación.

Por tanto, personal policial desconoce quiénes son los dueños y los ocupantes irregulares. Por eso, están recabando antecedentes para así evaluar si solicitan el desalojo formalmente.

De momento, la constructora no ha informado que pedirá el desalojo de las viviendas.

Es preciso indicar que se trata de un conjunto habitacional privado.

De acuerdo a la información recabada por Radio Bío Bío, se han registrado enfrentamientos entre los beneficiarios con las construcciones y los ocupantes, muchos de los cuales están con menores de edad.

Una de las afectadas comentó a Radio Bío Bío que anoche se tomaron la mayoría de las casas que estaba deshabitadas.

“Estábamos bien preocupados porque Carabineros no podía hacer mucho, ya tomándose las casas no había cómo sacarlos”, aseguró.

La mujer relató que lo acontecido fue horrible, que estaban todos asustados y no sabían qué hacer, pero ahora se están organizando los propietarios.

La vocera del grupo que se tomó las viviendas, María José Zavala, afirmó que adoptaron la medida porque “estamos luchando por una vivienda, estamos luchando hace muchos años, hay niños detrás, hemos ido a varios lados y nadie nos escucha”.

La representante agregó que fueron recibidos con violencia. “Echaron a madres con hijos en los brazos porque aquí no están todos los que llegamos ayer. No dejan entrar comida, no dejan entrar frazadas”, acusó.

Según aseguró, la acción es para que los ayuden a obtener su casa propia. “No nos queremos quedar, tampoco que nos regalen. Hemos postulado (subsidio) varias veces, más de cuatro veces, cumplimos con requisitos”.

Argumentó que muchos viven hacinados, en precarias condiciones, en casas que se caen a pedazos. Asimismo afirmó que pese a solicitar ayuda en la municipalidad no obtienen respuestas. “Me echan, me cierran la puerta en la cara”, aseguró.

Ahora esperan que una autoridad del Gobierno llegué a la villa y les dé una solución habitacional.

En paralelo, un grupo de familias que esperan la entrega de sus viviendas de la inmobiliaria 3L, cercana a las residencias tomadas, indicó a Radio Bío Bío que decidieron ingresar a sus domicilios para evitar que personas ajenas se tomen las dependencias.

Según detalló llevan más de un año esperando la entrega de las casas y son cerca de 50 familias las que llegaron a las obras y se mantendrán ahí por temor a que les quiten el sueño de la casa propia.

De la inmobiliaria 3L les habrían indicado que un administrativo de Santiago está viajando a San Pedro de la Paz, pero no han recibido una respuesta concreta respecto a medidas a tomar.