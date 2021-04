El máximo tribunal del país confirmó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Concepción hace dos semanas, cuando ordenó a la Isapre Nueva Masvida asumir el costo total de la compra de un marcapasos para Victoria, una menor de 9 años que tras un accidente quedó tetrapléjica y se encuentra conectada a ventilación mecánica.

Con una celeridad inusitada la Corte Suprema revisó la apelación presentada por la prestadora de salud privada, confirmando lo señalado por el tribunal penquista y desechando definitivamente los argumentos de la Isapre en cuestión, que se negaba a financiar el marcapasos, argumentando que es una prótesis sin código en el arancel por lo que supuestamente no tenía cobertura.

Estos argumentos fueron completamente desechados acogiéndose el recurso de protección presentado por los padres de la menor, Isabel Bustos y Carlos Farías, por lo que ahora una vez notificada la Isapre Nueva Masvida deberá desembolsar los 300 millones de pesos que cuesta el dispositivo para entregar salud y mantener con vida a la pequeña Victoria.

Su padre Carlos Farías, ante el fallo señaló que buscan que esta situación le sirva de antecedente a otros pacientes y niños que sufren de patologías respiratorias crónicas, y que permanecen conectados a un ventilador mecánico, aun cuando existen las ayudas técnicas y soluciones tecnológicas que mejoran sustantivamente la calidad de vida de estos niños.

“Nosotros, lamentablemente, tuvimos que llegar a estas últimas instancias, pero esperamos que algún día esto cambie para que ningún niño tenga que pasar por esta angustia y desesperación, ya que la salud creemos debe ser un derecho fundamental para cualquiera. Estamos abriendo una puerta a muchos pacientes que por desconocimiento no han solicitado este dispositivo. Aquí en Chile no es común hablar de este tipo de tratamientos, pero queremos hacerlo masivo para que esta situación no vuelva a repetirse” sentencuió el padre de la menor.

Luego de más de 1 año de espera Victoria Farías se convertirá en la cuarta niña en Chile que recibe la instalación de un marcapasos diafragmático, y que lamentablemente, así como Victoria tuvieron que recurrir a campañas solidarias, rifas y beneficios para poder lograr su implantación.

Revisa los documentos del proceso legal aquí: