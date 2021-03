Molestos estaban las personas que acudieron a vacunarse contra el covid-19 en Fernández Vial, ubicada en pleno centro de Concepción, ya que tras horas de espera les confirmaron que no podrán ser inoculados por falta de personal de salud.

Una de las afectadas detalló a Radio Bío Bío que el vacunatorio se abrió a las 13:00 horas y se extendería su atención hasta las 16:00 horas, sin embargo, los asistentes permanecían en el exterior a la espera de su turno para recibir la dosis contra el covid.

Según relató han recibido diversas versiones sobre la razón por la que no podrán ser vacunados. Primero les habrían indicado que el local no contaba con vacunas, para luego decirles que no tenían personal suficiente.

Usuarios reportaron que deben ir por comunas buscando la dosis de Pfizer que les corresponde, criticando a la Seremi de Salud por no entregar información concreta respecto a los vacunatorios.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros y de la Seremi de Salud para resguardar el orden y el cumplimiento de las medidas sanitarias de los asistentes, además de explicar las causas de la suspensión en el proceso de vacunación.

En vacunatorio Gimnasio Fernandez Vial solo una enfermera !! Eso provoca una enorme fila en el exterior del recinto . — Nayadette Sazo (@nsazo) March 22, 2021