“Hay distintas realidades de una catástrofe fuerte y no se pueden generar falsas ilusiones”, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sobre la reconstrucción por incendios en la región de Valparaíso.

Fue en conversación con Radio ADN que el secretario de Estado abordó el proceso de reconstrucción tras la emergencia que afectó comunas como Viña del Mar, Limache, Quilpué y Villa Alemana.

Sobre eso, Montes dijo que como Gobierno están tratando de apurarse “al máximo” y “yo me he encontrado con zonas donde no hay casas, las personas están viviendo en una carpa, no tienen donde comer, comen en el suelo, hay mucho ratón dando vueltas”.

“La situación es dramática. Una cosa es la respuesta inmediata a la emergencia y otra cosa también es lo definitivo”, complementó.

Región de Valparaíso: tiempos de reconstrucción tras incendios

Respecto a los tiempos en materia de reconstrucción, la autoridad dijo que “normalmente las reconstrucciones son un par de años, esa es la realidad. Acá el problema mayor que vamos a tener es la pendiente que tienen los suelos”.

“Ese un problema bastante complicado para llegar a trabajar ahí. Un año y medio, yo creo que es no sé si razonable, pero realista. Y estamos trabajando para que eso sea así”, sostuvo el titular del Minvu.

Finalmente, Montes concluyó que “sabemos que entre más avancemos en eso, más rápido se pueden mejorar las condiciones de vida de muchas familias”.

“Ese es nuestro compromiso y eso estamos tratando de ser lo más consistente posible”, cerró el ministro.