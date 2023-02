“Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda”, fueron las palabras del turista argentino que fue asaltado por una turba de adolescentes en Viña del Mar, según la entrevista consignada por el medio La Nación Argentina.

Durante la tarde del 14 de febrero, una pareja de turistas argentinos fueron asaltados y golpeados por un grupo de seis adolescentes. Todo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

En los registros se observa cómo son golpeados con puños y pies, mientras la mujer clama por ayuda de los testigos, quienes se mantuvieron en la inacción hasta el final.

“Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada”, declaró al respecto Ariel Mansilla, quien con su pareja sufrió el robo de un reloj, un celular y una cadena de oro.

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad”, agregó.

Según sus declaraciones, precisamente antes de ser asaltados la pareja fue testigo del ataque en contra de la tienda Ripley, perpetrado por los mismos menores delincuentes, que luego los abordaron.

Al respecto, recordemos que Carabineros indicó que más de 20 menores de edad han sido detenidos en los últimos 20 días en Viña del Mar. Sim embargo, por la misma razón de su edad son dejados en libertad.