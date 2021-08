Un grupo de habitantes de Laguna Verde se manifestaron en contra de la empresa a cargo del suministro eléctrico de la localidad, debido a que por mas de 4 días han permanecido sin energía. Según acusan, esta situación afecta a mas de 10 mil habitantes del fundo Curauma ubicado en el lugar.

Los vecinos aseguran que no han tenido ningún tipo de información desde la empresa Electro Laguna, quien está a cargo del suministro. Esta empresa mantendría un contrato con Chilquinta para poder entregar el servicio en la localidad de Laguna Verde. Sin embargo, hasta ahora no habría una causa informada a los usuarios respecto del corte que se ha extendido ya por varios días.

Así lo denunció uno de los instaladores de empalmes eléctricos, quien señaló que la responsabilidad recae en la empresa Electro Laguna, quienes deberían dar explicaciones a los usuarios.

Al respecto, Luis Sepúlveda, subgerente de Operación Distribución de Chilquinta, señaló que el problema proviene desde la empresa contratista y el sobreconsumo que se registra en el sector.

Mientras que en otro punto de la región, un grupo de parceleros del Cajón de Lebu en Limache, nuevamente se manifestaron por problemas con el suministro eléctrico en el lugar.

Según acusan los vecinos, la inmobiliaria propietaria de los terrenos no se ha hecho cargo de los constantes cortes y variaciones en la energía eléctrica.

Denuncian que han perdido artefactos eléctricos debido a la inestabilidad del suministro y que la empresa inmobiliaria Coterranea, no responde por los daños y molestias ocasionadas. Así lo indicó Pamela Palma, vecina del sector, quien señaló que esperan que la empresa responda.

Desde la empresa inmobiliaria, mediante un comunicado entregado a los propietarios de parcelas, indicó que el problema se genera en base al bajo amperaje que tienen los fusibles instalados por personal de Chilquinta en la zona, lo que generaría un colapso energético debido a la alta carga que existe actualmente en el lugar.

Desde Chilquinta habrían señalado que no se ingresó la solicitud de regularización para remediar el problema, hecho que desmienten debido a que este trámite se hizo vía electrónica.

Ademas señalan que no pueden asegurar que Chilquinta instale los fusible con el amperaje suficiente mientras se desarrolla el proceso formal para remediar esta situación. Por lo que hicieron un llamado a los propietarios colaborar con la no utilización de electrodomésticos de manera simultánea, con el objetivo de no sobrecargar el sistema de alimentación.