Secretario General de CUT en Valparaíso sobre huelga sanitaria: "Es para avanzar en soluciones"

En conversación con Radio Bío Bío, Renato Rivera, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores en la región de Valparaíso, se refirió a la huelga sanitaria convocada y las características que esta tendrá en la región.

En sus palabras declaró que como CUT tienen la claridad de que son parte de la solución de la pandemia, tienen propuestas y son parte inherente de la ayuda, rescate y la atención de cada uno de los chilenos y porteños “Por lo tanto nos sentimos orgullosos y eso es lo que queremos manifestar”.

Además agregó que han sido claros en decir que los trabajadores a través de sus organizaciones y la presencia de sus dirigentas y dirigentes se va a hacer responsable respecto a la convocatoria. “Efectivamente de cara a todos los ciudadanos dijimos que íbamos a venir a la Plaza Cívica, íbamos a hacer un homenaje a los funcionarios públicos que nos parece son la primera línea de sostenimiento de la crisis, más allá del mal Gobierno, de los desatinos de Sebastián Piñera, más allá de las precariedades y abusos. Finalmente rechazamos cualquier tipo de arbitrariedad y represión respecto a silenciar y poner obstáculo a la manifestación que puedan tener los trabajadores, porque es de justo derecho”.

Renato Rivera, declaró que entienden perfectamente el momento y han sido completamente responsables pero no temerosos, “sabemos el rol que tenemos que cumplir, y somos portadores de la voz de los trabajadores respecto a decirle al Gobierno territorial también, lo mal que lo está haciendo frente a las insuficiencias y faltas de recursos, a la falta de interlocución con las organizaciones”.

Indicó que la manifestación se movilizará hasta el Hospital Carlos Van Buren y que no hubo mayor contacto con el Gobierno regional. “Nosotros mandamos a decir al Gobierno lo que íbamos a hacer, fuimos súper claros en que no nos íbamos a restar al rol que tenemos, entendiendo que estamos en pandemia. Queremos decirle a la autoridad que no use la pandemia porque hemos sido nosotros los que hemos sostenido el socorro y atención de los ciudadanos”.

Respecto al día internacional del trabajador que se celebra este 1 de mayo, el secretario fue consultado por si mañana se realizaran manifestaciones, a lo que él respondió que tienen convocado un acto homenaje en la Plaza Salvador Allende al rededor de las 11:00 horas y que la huelga general sólo sería por hoy.

“Más que probar si paramos los servicios o no, esto es para avanzar en las soluciones. la perspectiva está en que va a ocurrir el 15 y 16 de mayo y posteriormente con las elecciones presidenciales, es lo que nos ocupa y preocupa”, además realizó un llamado a votar en las siguientes elecciones para que la ciudadanía sea capaz de interpelar a las autoridades con los derechos e intereses que corresponden.