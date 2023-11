El Servicio Nacional de Prevención de Riesgo y Desastres en la región de Ñuble (Senapred), declaró Alerta Amarilla debido al incendio forestal denominado “San Francisco” y ubicado en el sector Los Olivos.

El incendio ha consumido 3 hectáreas y representa una amenaza para tres viviendas en la zona.

En el lugar se encuentran trabajando personal de Bomberos de Quillón junto a brigadas forestales; no obstante, no han logrado controlar por completo este incendio, cuyas causas no están determinadas.

A raíz de lo anterior Senapred, debido al riesgo que existe para viviendas ubicadas en las inmediaciones, declaró alerta amarilla con el fin de movilizar más recursos para controlar este incendio forestal en la región de Ñuble,

Esta declaración de Alerta Amarilla, vigente desde las 18:23 del 30 de noviembre de 2023, se mantendrá hasta que las condiciones del incendio así lo requieran.