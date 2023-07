Los diputados de la Bancada UDI, Cristóbal Martínez y Marta Bravo, acusaron un “grave abandono” por parte del Estado con Ñuble, luego que la encuesta Casen 2022 ubicara a la región como la más pobre del país, con un 12,1% de su población en situación de pobreza, superando en casi el doble al promedio nacional (6,5%).

Al respecto, y si bien el porcentaje de los habitantes de la zona en dicha condición disminuyó en relación con el estudio realizado en los años 2017 y 2020, los parlamentarios no solo cuestionaron la amplia diferencia que se registró entre el porcentaje de Ñuble y el promedio nacional, sino que también la desigualdad en comparación con el resto de las regiones, como la Metropolitana y Los Ríos, que anotaron un 4,4 y un 5,9%, respectivamente, o el Bío Bío, donde la pobreza cayó a un 7,5%.

“Es absolutamente preocupante, y un reflejo del abandono en que se encuentra nuestra región, el hecho de que Ñuble se haya posicionado como la más pobre de todo el país. Y no sólo nos provoca inquietud que un 12,1% de los habitantes estén en situación de pobreza, sino que además exista ese nivel de diferencia con el promedio nacional, que es de un 6,5%”, manifestaron los parlamentarios de la zona.

“Uno puede entender que las realidades locales de cada región son muy distintas entre ellas, pero cuando vemos que en Magallanes la pobreza apenas llega a un 3,4% y en Ñuble supera los dos dígitos, quiere decir que existe una deuda histórica del Estado con nosotros”, agregaron.

Piden glosa con mayor presupuesto para Ñuble tras Casen 2022

Por lo mismo, y advirtiendo que una de las razones es que “desde Santiago siguen viendo a Ñuble como una provincia y no como una región”, Martínez y Bravo anunciaron que en la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 -que comienza en octubre- solicitarán al Gobierno crear una glosa exclusiva para la zona, que vaya en paralelo al presupuesto regional, con la que puedan apoyar económicamente a las familias más vulnerables, además de fortalecer el empleo y la inversión local.

Pero además, ambos legisladores emplazaron al Ejecutivo a elaborar “en lo inmediato” un plan con programas y políticas públicas para ir en ayuda de los ñublensinos, considerando que del 12,1% de las personas que están en dicha condición, un 4,2% se encuentra en situación de pobreza extrema.

“Cuando vemos que somos la única región del país que no tiene la autorización para recibir vuelos comerciales en el aeropuerto, o que no fuimos incluidos en el plan de expansión eléctrico. Cuando vemos que somos la que más sufre con las alzas en el desempleo, que tiene el récord de solicitudes de quiebra o que más del 60% de sus caminos no están pavimentados, es evidente que los resultados de la encuesta no iban a ser positivos”.

“Pero lo importante ahora no es seguir lamentándose, sino que las autoridades de turno le tomen el peso a esta situación y busquen una solución concreta”, reiteraron.

Finalmente señalaron que “la única manera de revertir este escenario es contando con un presupuesto acorde a las necesidades de Ñuble, y así lo exigiremos”.