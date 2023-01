La Contraloría Regional de Ñuble dio a conocer el informe final de una auditoría a los permisos y el cobro de derechos en cuanto a edificación, loteos y subdivisiones entre los años 2019 y 2021, en la Municipalidad de Quillón.

En 117 páginas, el ente contralor detalla faltas e irregularidades en dos permisos de edificación de dos recintos educacionales que no respetaron el Plan Regulador Comunal; además de lo ocurrido con 70 viviendas de un condominio cuyos predios no estaban loteados y donde no hubo recepción o garantías de las obras.

Consultado por La Radio, el abogado y asesor jurídico de la Municipalidad de Quillón, Eduardo Fuentes, dijo que la administración está alarmada y tomando todas las medidas del caso. Hay un sumario en curso desde el año pasado al director de obras.

“Las situaciones alertadas por Contraloría significan una gran preocupación para nuestro Alcalde. Y apenas se tomó conocimiento de estas situaciones observadas por Contraloría, se siguieron las acciones correctivas“, dijo el jurista.

El informe de Contraloría, detalla además, irregularidades en montos de más de 4 millones de pesos por permisos de edificación y 1 millón 400 mil pesos por derechos de loteo que no habrían sido permitidos.

“Lo considero una falta gravísima”

El concejal de la comuna, Esteban Villegas, además de manifestar su preocupación por el informe, precisó que desde que llegó, el 30 de diciembre, no se ha informado oficial o extraordinariamente.

“El Secretario Municipal también estaba en antecedente y no nos dio informe en los tres concejos del mes de enero. Lo considero una falta gravísima“, manifestó la autoridad comunal.

Desde la recepción del documento, el municipio tiene 30 días hábiles para dar respuesta y regularizar lo constatado.