Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un soldado conscripto Johan fue sorprendido robando en un supermercado de Punta Arenas, introduciendo en una mochila productos alimenticios y una botella de whisky sin pagar, todo avaluado en $73.500. Tras ser retenido por los guardias de seguridad, se le acusó por hurto simple, pero el juez de turno, Ricardo Herrera, suspendió el procedimiento bajo la condición de que no vuelva al supermercado hasta diciembre de 2025, no esté involucrado en hechos similares en ese tiempo y done $75 mil a Coaniquem.