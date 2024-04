Darinka Barrueto es nacida y criada en Punta Arenas, ciudad donde vivió hasta los 15 años, y actualmente quiere postular por un cupo en el Parlamento de Croacia.

“Siempre paseábamos con mi nono por Avenida Bulnes, por la Costanera caminábamos mucho, íbamos a patinar al Pudeto, cuando había nieve, no sé si habrá nieve todavía. Íbamos a la estancia cerca de Porvenir y aunque después de los 15 no seguí viviendo allá, siempre íbamos de vacaciones. La última vez que estuve fue en 2017”, comenta la magallánica.

Barrueto recuerda a Punta Arenas como “una ciudad muy limpia, muy ordenada, al menos la última vez que estuve; y para mí la ciudad más linda de Chile”.

Así también manifiesta que para ella, “el cordero magallánico, las centollas, los ostiones, eso es fenomenal, yo creo que fuera de Punta Arenas no he encontrado esos sabores. A pesar de que la comida es súper buena, no hay nada que se parezca en productos naturales al cordero, la centolla y los ostiones”.

Darinka, de 31 años, se encuentra actualmente radicada en Zagreb, la capital de Croacia.

Magallánica postula al Parlamento de Croacia

Esta es la primera vez que una magallánica se presenta como candidata al Parlamento de Croacia.

Según informó Diario El Pingüino, Darinka Barrueto estudió en el Colegio Cruz del Sur y luego en el Colegio Miguel de Cervantes.

“Siempre iba a jugar tenis al Club de Tenis Magallanes Lawn Tennis Club y después entrené en Leñadura, hasta los 15 años. Jugaba harto tenis y participaba en campeonatos”, asegura la mujer.

“Nuestro objetivo es ordenar el Estado”

Barrueto se presenta como candidata del partido Determinación y Justicia, cuya principal demanda es la lucha contra la corrupción en ese país, la más alta dentro de la Unión Europea.

Su líder, Karolina Vidovic, candidata a primera ministra, hizo un ferviente llamado a la comunidad croata radicada en Latinoamérica, a votar por Darinka y por esta colectividad en los comicios que se realizarán el próximo miércoles 17 de abril.

Vidovic explicó que la fuerte corrupción está provocando una nueva diáspora croata y su lugar está siendo ocupado por nepaleses y filipinos en condiciones inhumanas.

“Nuestro objetivo es ordenar el Estado y traer de vuelta a los croatas que emigraron hace solo un par de años, y también traer de vuelta a los croatas de todo el mundo cuyas raíces y patria están en la República de Croacia”, afirmó.

¿Quién es Darinka Barrueto?

Barrueto es hija de Pedro Barrueto Poblete y la descendiente de croatas, Sandra Jaman Gospodnetic, según consignó Meganoticias.

Estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde obtuvo la licenciatura en Derecho en 2016. Juró como abogada ante la Corte Suprema en 2018.

Cabe mencionar que la magallánica hizo su práctica en el Ministerio de Justicia en 2017. Al año siguiente, trabajó para KPGM, la compañía transnacional que presta servicios de auditoría y asesoramiento fiscal y legal.