Una seguidilla de episodios de bullying contra su hija denunció una exapoderada del Liceo Baquedano de Valdivia, región de Los Ríos, quien acusa inacción del establecimiento. Asegura que la situación escaló a tal punto que debió retirar a su hija y sacarla de la ciudad.

Ana tomó contacto con Radio Bío Bío y narró que su hija cursa primero medio este 2023 y que estuvo toda su enseñanza básica en el mismo establecimiento, donde sacó buenas calificaciones y no tuvo problemas de conducta.

Sin embargo, desde principios de este año comenzaron los problemas, tras la llegada de estudiantes provenientes de otros establecimientos. La mujer aseguró que su hija comenzó a ser víctima de burlas y amenazas.

Incluso un día habría sido increpada por un grupo al interior del baño, donde con garabatos de por medio la amenazaron y le dijeron que en otra oportunidad la iban a golpear.

Según la madre, la amenaza se intentó concretar a finales de junio, cuando a poco de terminar la jornada, recibió un mensaje de su hija pidiendo ayuda, porque un grupo de mujeres y un hombre la esperaba en la entrada del liceo.

“Me dice ‘mamá, ven al liceo que me quieren pegar’. Voy corriendo, resulta que llego al liceo, voy corriendo y entro y pregunto ‘¿dónde está mi hija?’. Escucho una cantidad de garabatos de estas niñas, me agredieron verbalmente pero hacia mi persona, llamando a mi hija ‘tal por cuál sale, enfréntate, no seas cobarde’, y a mí me decían ‘y tú vieja culiá’. En esa puerta estaba el inspector general y el director del liceo, al cual lo trataron pésimo verbalmente y con empujones”, detalló la apoderada.

Luego vinieron las vacaciones de invierno y la menor no quería volver a clases, atemorizada por la situación. Finalmente, días atrás, al ver a su hija en ese estado y debido a la baja en su rendimiento académico que estaría vinculada a estos hechos, la madre decidió retirarla del liceo y de hecho se fueron a vivir a otra comuna.

Dado todo lo anterior, Ana acusa inacción de los directivos del liceo para frenar esta situación, asegurando que en su momento comprometieron apoyo psicológico para su hija, pero que ello nunca ocurrió.

Además, sostiene que pese a que fue citada a reuniones, el establecimiento no se hizo cargo de reprender o sancionar a las alumnas que hacían bullying a su hija.

La Radio tomó contacto telefónico con el Liceo Baquedano, siendo atendidos por una secretaria, quien indicó que el director no se encontraba en el establecimiento, pero comprometieron devolver la llamada, lo que hasta el cierre de esta nota, no se concretó.