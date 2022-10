La Contraloría General de la República decidió no dar curso al convenio para la obra Rehabilitación del Puente Cau Cau y sus accesos, toma de razón que esperaba el Ministerio de Obras Públicas y así evitar más retrasos en la reparación del viaducto basculante.

La Contraloría rechazó tomar razón al contrato de reparación del puente Cau Cau de Valdivia, región de Los Ríos.

El ente contralor advirtió que distintos profesionales técnicos y con cargos de responsabilidad no tienen la experiencia exigida.

Para la obra mencionada, no se aprecian con exactitud las actividades vinculadas a su ejecución; que no se han definido los planos que son aplicables a la obra contratada, si no que por el contrario, en la resolución que se examina se aprueba la totalidad de estos; por ser todos ellos documentos integrantes del contrato.

También, no se advierten las razones para excluir de la rehabilitación la torre y sala de control e instalaciones vinculadas, pese a estar en las especificaciones técnicas del convenio.

Por otro lado, la contraloría pidió explicar cuál sería en definitiva el ángulo de elevación que debe aplicar el contratista para el futuro levante de los tableros.

Además, que adjunte los antecedentes de los análisis técnicos que acrediten que la continuación del basculamiento en el grado que corresponda, no genera riesgos.

El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, el senador por Los Rios, el socialista Alfonso De Urresti, confirmó que el ministro del MOP Juan Carlos García, tendrá que dar explicaciones la otra semana en el Congreso.

La senadora de Renovación Nacional por Los Rios y también integrante de la comisión, María José Gatica, afirmó que por ley en lo técnico prevalece el Ministerio de Obras Públicas por sobre la Contraloría, liderazgo que no está ejerciendo y que decanta en la paralización de proyectos.

Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que a fines de mes reingresarán el requerimiento a la Contraloría con respuesta a las observaciones.