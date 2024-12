En La Vara, Puerto Montt, continúan trabajos con retroexcavadoras en el humedal a pesar de inspecciones de Superintendencia de Medio Ambiente y autoridades locales, generando preocupación en vecinos. A pesar de advertencias, las labores persisten y no han sido detenidas, según Yobana Abarzúa, del comité de trabajo del sector. Denuncias han sido realizadas a diversas entidades, confiando en sanciones. El propietario del terreno, que se encuentra limpiando sin empresa constituida, asegura que desistirá para evitar problemas.

Continúan trabajando con retroexcavadoras en el humedal del sector La Vara de Puerto Montt, a pesar de las fiscalizaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente y el Departamento Municipal del área.

En ese contexto, la insistencia en las labores permanece y siguen operando máquinas para remover el material, lo que preocupa a los vecinos considerando que las autoridades ya se hicieron presentes.

Fueron los mismos fiscalizadores quienes advirtieron al capataz de la obra que no podía continuar por posibles represalias, aunque al no haberse decretado la detención, no es obligación.

Por lo mismo, la inspección por parte de las entidades no fue suficiente para detenerlo, así lo señaló la dirigente del comité de trabajo del sector La Vara, Yobana Abarzúa.

En ese contexto, el miembro de la Agrupación Gayi, Miguel Torres, explicó la prohibición de intervenir el lugar.

Sin embargo, ya se realizaron las denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente, a la Dirección General de Aguas y a Conaf, por lo que los vecinos están confiados en que recibirán una severa amonestación quienes resulten responsables.

Cabe mencionar que, el propietario del terreno se contactó con Radio Bío Bío e indicó que no cuenta con una empresa constituida, y que estaría limpiando de manera particular el predio compuesto por 24 hectáreas, a lo que indicó que desistirá para evitar problemas.