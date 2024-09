Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Unos 20 grupos familiares del pasaje El Coigüe, en Panitao Alto de Puerto Montt, enfrentan diariamente el desafío de transitar un puente en precarias condiciones sobre el Estero Trapen, construido hace 20 años y mantenido con parches que no garantizan su seguridad. Tras el colapso de una parte, fue reemplazado por una pasarela metálica típica de salmoneras, la cual se está deteriorando y dañando los neumáticos de los vehículos que lo cruzan. Los residentes, responsabilizando a la Municipalidad de Puerto Montt, aseguran que no se han destinado recursos para la solución, aunque hasta el momento no han obtenido respuesta de la entidad.