En Puerto Montt, una marcha pacífica convocada por buzos tuvo lugar tras el desfile por el natalicio de Bernardo O\'Higgins, exigiendo la derogación de la modificación de un decreto que elimina la nacionalidad chilena como requisito para adquirir matrículas en clases de buceo. Alrededor de 50 personas se reunieron en el Parque Costanera con banderas de Chile y consignas como "No a la modificación del artículo 301" y "La alfa no se vende", liderados por el presidente del sindicato de la empresa Oxxean Limitada, Eduardo Garnica, quien denunció la falta de apoyo de autoridades y parlamentarios. Los buzos advierten que estas manifestaciones son solo el comienzo si no obtienen respuestas para los 12 mil buzos de la región y los 60 mil de todo el país.