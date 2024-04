Según indicó a Radio Bío Bío el presidente de la Comisión de Infraestructura del Core, Rodrigo Arismendi, la justificación de que la empresa no cumplía con los plazos no sería efectiva. ¿La razón? La empresa había consultado esto previamente.

“Revisando el acta de cierre por el proyecto Calle Antonio Varas, me he percatado que posiblemente exista un error en esta acta de cierre. Sobre todo por la oferta económica presentada por la empresa Hurtado, ya que el análisis indica que ellos quedan fuera de base por los plazos. Pero dentro de las consultas, cuando se abrió el espacio para ellas, empresa Hurtado consulta si puede ser mayor a 180 días la oferta; a lo que se le responde a través de un anexo por parte del Municipio a Hurtado, que sí se puede. Pero en el acta indica que quedan fuera de base, porque no están dentro de los plazos”, expuso.

Buscan que Municipio se retracte del error para adjudicar licitación de calle Varas

Arismendi dijo que oficiará al Municipio para verificar si se puede revertir el cierre de la licitación y adjudicarlo antes de tiempo.

“Como presidente de la Comisión de Infraestructura del Gobierno Regional, voy a oficiar al Municipio para, primero que todo, tener la respuesta al respecto para ver si lo que yo encontré como un error pueda permitirnos adjudicar la obra; y sobre todo retractarse en el error que se puede haber cometido al respecto y nos den los plazos para poder adjudicar”, añadió.

Recordemos que La Radio dio a conocer oportunamente una carta en la que la constructora Luis Hurtado exigió, mediante un reclamo formal, que no se considere la oferta de su competencia, la constructora Lexa SPA, apuntando a una serie de incumplimientos de los requisitos que atentan contra la “igualdad de los oferentes“.

Y acusan en el escrito, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, que Lexa ha presentado profesionales sin legalizar ante notario o sin acreditar la experiencia mínima exigida en las bases.