Michelle Marquardt denunció que los dirigentes del sindicato de comerciantes ambulantes en el Paseo del Viento en Puerto Montt, región de Los Lagos, la agredieron. Por esta razón la removieron del lugar donde tradicionalmente vendía sus productos.

“No es posible que uno acá en calle Illapel, yo llevo siete años trabajando en calle Illapel, llegue un grupo de personas a quedarse con el lugar público a amedrentar y pegar, a golpearme. Entregué videos a la Municipalidad, las denuncias, fotografías”, dijo.

“Todos los funcionarios me echaron a mí de mi puesto de trabajo y estas personas no se sancionan. Cuento con los permisos municipales, los pagos, no debo nada. Entonces no entiendo. Ahí hay gente que ni siquiera tiene permiso municipal”, añadió la mujer.

Municipio trasladó de puesto a mujer que se encadenó

Sin embargo, el jefe de Gabinete del Alcalde, Gonzalo Reyes, sostuvo que trasladaron a Michelle al Paseo Talca, a fin de proteger su integridad tras las discusiones con el dirigente.

“Nosotros de manera provisoria, íbamos a disponer, en el caso de la señora Michelle, una reubicación en el sector del Paseo Talca, que es otra de las arterias principales que tiene el centro de Puerto Montt“, explicó Reyes.

En consideración a la situación, “consideramos que eso era lo más plausible en virtud del requerimiento de la señora Michelle. Llegamos a un acuerdo para poder reubicarla en el sector al aledaño al cual ella aceptó en conformidad”, manifestó.

Por este caso, se interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt por parte de Marquardt contra el Jefe de Gabinete del Alcalde y el dirigente, el que fue rechazado determinando que la Municipalidad no actuó de forma arbitraria.

Recordemos que el Alcalde y la Delegada Regional señalaron que el Paseo del Viento, en calle Illapel, sería uno de los espacios públicos que se recuperarían en la ciudad.